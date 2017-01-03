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Обращение главного редактора журнала

Дорогие коллеги!

Прогресс современной медицины во многом определяется развитием междисциплинарного подхода к диагностике, лечению и профилактике болезней. Наш журнал «Медицинский альманах» ставит своей целью именно комплексное рассмотрение проблем медицины и здравоохранения, одновременное представление на страницах журнала статей и разделов, посвященных различным областям медицины, но объединенных решением общей задачи.

Еще одним принципом нашего журнала является неизменное следование положениям доказательной медицины, строгий и обоснованный отбор материалов для публикации. Представляя на страницах журнала «Медицинский альманах» ваши научные статьи, освещающие различные сферы медицины и отвечающие современному высокому уровню доказательности, мы вместе будем способствовать дальнейшему развитию отечественной медицинской науки и здравоохранения. Приглашаем к сотрудничеству и дальнейшему развитию нашего партнерства!

В.В. Шкарин, главный редактор, д. м. н., профессор, член-корр. РАН, президент НижГМА

Очередной номер

Вышел из печати 5-ый номер нашего журнала, в котором размещены научные статьи по акушерству и гинекологии, неврологии, психиатрии, фармации и др. С его материалами вы можете ознакомиться здесь

Материалы всех номеров журнала находятся в архиве

Главная новость

Ознакомьтесь с проектом тематического плана журнала "Медицинский альманах" на 2017 год (cкачать формат .pdf)

Новости

VI - ая межрегиональная научно-практическая конференция «Коморбидность в кардионефрологии»
VI - ая межрегиональная научно-практическая конференция «Коморбидность в кардионефрологии»
03.01.2017, 21:06
II-ая межрегиональная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
II-ая межрегиональная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
03.01.2017, 20:49
Информационно-образовательная школа для офтальмологов «Актуальные вопросы современной офтальмологии»
Информационно-образовательная школа для офтальмологов «Актуальные вопросы современной офтальмологии»
03.01.2017, 20:10
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в детской и подростковой неврологии».
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в детской и подростковой неврологии».
03.01.2017, 13:55
18-й Конгресс РОХМиНЭ в Нижнем Новгороде
18-й Конгресс РОХМиНЭ в Нижнем Новгороде
15.12.2016, 15:57
Региональная научно-практическая конференция «Современные вопросы эндокринологии»
Региональная научно-практическая конференция «Современные вопросы эндокринологии»
13.12.2016, 14:02
НПК для специалистов сестринского дела «НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
НПК для специалистов сестринского дела «НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
06.12.2016, 19:12
Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики и лечения острых и рекуррентных респираторных инфекций у часто болеющих детей»
Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики и лечения острых и рекуррентных респираторных инфекций у часто болеющих детей»
29.11.2016, 14:49
Региональная научно-практическая конференция «Научно - познавательный ГАСТРО - РИНГ с разборами клинических случаев актуальных заболеваний ЖКТ»
Региональная научно-практическая конференция «Научно - познавательный ГАСТРО - РИНГ с разборами клинических случаев актуальных заболеваний ЖКТ»
18.11.2016, 19:23
17-ый межрегиональный Форум "Неделя Женского Здоровья - 2016". Конференция "Современные методы диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии"
17-ый межрегиональный Форум "Неделя Женского Здоровья - 2016". Конференция "Современные методы диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии"
10.11.2016, 17:18