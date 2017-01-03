



Обращение главного редактора журнала

Дорогие коллеги!

Прогресс современной медицины во многом определяется развитием междисциплинарного подхода к диагностике, лечению и профилактике болезней. Наш журнал «Медицинский альманах» ставит своей целью именно комплексное рассмотрение проблем медицины и здравоохранения, одновременное представление на страницах журнала статей и разделов, посвященных различным областям медицины, но объединенных решением общей задачи.

Еще одним принципом нашего журнала является неизменное следование положениям доказательной медицины, строгий и обоснованный отбор материалов для публикации. Представляя на страницах журнала «Медицинский альманах» ваши научные статьи, освещающие различные сферы медицины и отвечающие современному высокому уровню доказательности, мы вместе будем способствовать дальнейшему развитию отечественной медицинской науки и здравоохранения. Приглашаем к сотрудничеству и дальнейшему развитию нашего партнерства!

В.В. Шкарин, главный редактор, д. м. н., профессор, член-корр. РАН, президент НижГМА

Очередной номер

Вышел из печати 5-ый номер нашего журнала, в котором размещены научные статьи по акушерству и гинекологии, неврологии, психиатрии, фармации и др. С его материалами вы можете ознакомиться здесь

Материалы всех номеров журнала находятся в архиве

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Ознакомьтесь с проектом тематического плана журнала "Медицинский альманах" на 2017 год (cкачать формат .pdf)

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